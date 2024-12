E-Mail von seiner Mutter offenbart tiefe Abgründe

Mutter rudert jetzt zurück

Sein Verhalten sei „verachtenswert“ und „beleidigend“. Ihren Wutbrief an ihren Sohn, der das mächtigste Militär der Welt hätte leiten sollen, schloss sie mit einer deutlichen Botschaft: „Im Namen aller Frauen (und ich weiß, dass es viele sind), die du in irgendeiner Weise missbraucht hast, sage ich ... hol dir Hilfe und sei ehrlich zu dir selbst ...“ Mittlerweile beteuerte seine Mutter, dass diese Zeilen in einem aufgewühlten Zustand entstanden seien. Hegseth sei ein guter Vater und Ehemann.