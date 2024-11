Vergeltung über alles: Das sind Trumps Bulldozer

Bald darauf verließ er das Militär und schrieb ein Buch, in dem er den Apparat als eine Bastion der „Verlogenheit“ und des Verfalls angriff. Er stört sich an Frauen, die aktiven Militärdienst ausüben – und „woken“ Strukturen. Der Wochenendmoderator von Fox News wird christlichen Nationalisten zugeordnet. Auf seiner Brust trägt er beispielsweise das Jerusalemer Kreuz der Kreuzritter. In den Gewalttätern der Kapitolerstürmung sieht er freiheitsliebende Menschen.

In Militärkreisen ist Hegseth ein völlig unbeschriebenes Blatt ohne administrative Vorerfahrung. Nationale Berühmtheit erlangte der 44-Jährige lediglich, als er sich im Rahmen einer Silvestershow outete, sich nie die Hände zu waschen. Seine Begründung: Er sehe die Viren nicht, also glaube er auch nicht daran. Trump, der gerne vor dem TV-Gerät lungert, hat offenbar gefallen, was er gesehen hat. Hegseth soll künftig drei Millionen Soldaten und Zivilangestellte sowie die Nuklearstreitkräfte des Landes kommandieren.