Wirtschaftskrisen stärken populistische Parteien

Positive Überraschungen verringern den Zulauf zu populistischen und extremistischen Parteien der Studie nach hingegen. „Die Ergebnisse werfen ein Schlaglicht auf die bevorstehenden vorgezogenen Bundestagswahlen (23. Februar 2025, Anm.), denn in Deutschland sind Inflation und Wachstum in den letzten drei Jahren deutlich von den Erwartungen abgewichen“, sagte Federle. Die Zustimmung zu radikalen Parteien dürfte sowohl am linken als auch am rechten Rand zugelegt haben.