Macron: „Sozialisten haben Orientierung verloren“

Keine Partei hat in Frankreich eine Mehrheit im Unterhaus. Die Opposition hofft darauf, Macron mit dem Misstrauensvotum unter Druck zu setzen und möglicherweise zu einer vorgezogenen Präsidentschaftswahl zu bewegen. Die Wahl steht planmäßig erst 2027 an, Macron kann nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidieren. Er werde das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler „mit all meiner Energie bis zur letzten Sekunde würdigen, um dem Land dienlich zu sein“, sagte der Präsident.