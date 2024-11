Frankreich in der Sackgasse: Chaos oder Neuwahlen?

Sie ist aber in einer Zwickmühle, wie Landry Charrier, Associate Fellow am Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies (CASSIS) an der Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn sagt zur „Krone“: „Sie mag nicht für ein Chaos verantwortlich sein, weil sie für die Präsidentschaftswahl die bürgerlichen Stimmen braucht. Und diese verabscheuen das Chaos. Ein Großteil ihrer eigenen Basis jedoch will aber die Regierung stürzen. Le Pen allerdings will als konstruktiv und nicht destruktiv wahrgenommen werden.“ Dies ist jedoch das Instrument von Barnier: „Es ist ein Kampf der Narrative: Barnier warnt vor schweren Turbulenzen an den Finanzmärkten, Le Pen versucht, die Franzosen zu beruhigen.“