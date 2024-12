Wiener Kassasturz | Grazer Kassasturz

Grazer Kassasturz. Auch das ist möglich: 9 Tage nach der steirischen Landtagswahl begannen die Koalitionsverhandlungen zwischen Wahlgewinner FPÖ und dem Wahlzweiten ÖVP mit einem Kassasturz. Wobei dieser Grazer Kassasturz am Stadtrand vorgenommen wurde - die Verhandler trafen sich am Flughafen Thalerhof. Nun kann man sicher einwenden, dass ein Landesbudget nicht mit einem Bundesbudget vergleichbar ist. Aber letztlich ist und bleibt die Landespolitik nicht mehr, aber auch nicht weniger als Bundespolitik im Kleineren. Heute geht es in der Steiermark schon weiter mit dem Themenkreis Arbeit, Wirtschaft, Infrastruktur. Morgen folgt Wohnen, Regionen, Landwirtschaft, am Freitag Soziales, Bildung und Gesellschaft. Nächste Woche geht es ab Montag weiter, am Freitag sollen die Verhandlungen abgeschlossen sein. Dazu könnte einem doch glatt einfallen: So schnell kann Blau-Schwarz gehen…