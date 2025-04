„Interne Machtspiele“: Herausforderungen für Pröll

Pikanterie am Rande: Bei der Bundeshauptversammlung sind 13 Stimmen zu vergeben, je eine pro Landesverband und vier von der Bundesliga. Die Pröll-Skeptiker hätten also rein rechnerisch eine Mehrheit. Trotzdem wird der frühere Finanzminister mit 13 Stimmen gewählt werden, denn laut APA-Informationen werden all jene, die sich am Mittwoch enthielten, in Bregenz für Pröll votieren.