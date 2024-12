Viele Millionen müssen fürs Budget gespart werden

Morgen, Mittwoch, steigt die Gemeinderatssitzung, aber Finanzreferentin Constance Mochar (SP) wird keinen Budgetvoranschlag für 2025 machen – die Schulden der Stadt sind nämlich zu hoch. Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) legte am Dienstag im Rathaus seine Sparmaßnahmen vor. „Erstmals gab es mit den Abteilungsleitern plus den zuständigen Stadträten Gespräche. Von den 1807 Stellen im Rathaus sind nur 1600 besetzt. 30 gehen heuer in Pension, die werden nicht nachbesetzt. Zwei Millionen Euro können damit in den nächsten Jahren eingespart werden. Wir sparen jedoch weiter. Ab sofort startet ein Fünfjahresplan, damit die Planstellen im Rathaus weiterhin sinken.“