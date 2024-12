Ein Programm auf drei Säulen in vier Dimensionen

Radikale Hoffnung in düsteren Zeiten

Radikale Hoffnung wiederum soll „Unseen Futures to Come. Fall“, von Andreja Hribernik kuratiert, ab 17. 9. vermitteln. Darin stehen der Herbst (englisch: Fall) und der Winter symbolisch für eine Zeit, in der unsere Gewissheiten und Überzeugungen zerfallen. Doch wie bei den Jahreszeiten folgt auch hier wieder der Frühling. Die Ausstellung basiert auf den Ideen des italienischen Philosophen Federico Campagna, der für das Kunsthaus eine Bibliothek kreiert, die diesem Konzept entspricht und mit den gezeigten Kunstwerken in einen Dialog treten wird.