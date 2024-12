Todesurteil gegen Managerin wegen Betrugs bleibt

In Vietnam hat ein Gericht das Todesurteil gegen die Immobilienmagnatin Truong My Lan wegen ihrer Rolle in einem Milliarden-Betrugsfall bestätigt. Staatlichen Medienberichten zufolge wies das Oberste Volksgericht in Ho-Chi-Minh-Stadt am Dienstag einen Berufungsantrag der Managerin im größten Korruptionsfall des Landes zurück.