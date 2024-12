Schmidt: „Elterngespräch wichtiger als Schulnote“

So kann man mit dem Lehrpersonal noch besser auf die individuellen Anliegen der Schüler eingehen. Solche Gespräche sind sogar „wichtiger als die Note“, so die Expertin. Denn: „Wenn ich dem Kind wirklich Tipps gebe, wie es das nächste Mal besser werden kann, dann hat es die Chance was zu verändern und kann dann letztlich bessere Noten haben.“