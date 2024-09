Steuervergehen: Hunter Biden bekennt sich schuldig

Knapp 1,3 Mio. Euro an Steuern nicht gezahlt

Hunter Biden soll zwischen 2016 und 2019 rund 1,4 Millionen Dollar (1,26 Millionen Euro) an Steuern nicht gezahlt und stattdessen einen ausschweifenden Lebensstil mit Aufwendungen für Drogen und Prostituierte geführt haben. Ihm werden in drei Fällen Straftaten und in sechs weiteren Fällen Vergehen zur Vermeidung von Steuerzahlungen vorgeworfen. Konkret geht es um die Jahre 2016 bis Mitte Oktober 2020 – also bis kurz vor Joe Bidens Wahl zum Präsidenten.