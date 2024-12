Demo gegen Industriegebiet auf dem grünen Acker

Mehrere große Grundstücke in Enzersdorf an der Fischa, Bezirk Bruck an der Leitha, wurden bereits in den 1970er-Jahren als Betriebs- und Industriegebiet gewidmet. Allerdings als solches nie genutzt. Stattdessen dienen sie als Felder und Äcker. Bisher. Denn nun hat ein Unternehmen einen Teil des Areals erworben. Für die widmungsgemäße Nutzung ist allerdings eine Zufahrt von der B 10 nötig. Und diese soll jetzt über einen Grünstreifen geschaffen werden.