Diese Ziege zeigt ihre unglaublichen Kletterkünste

Spezielle Klauen und kurze Füße helfen beim Klettern

Dass die Ziege so trittsicher auf der Mauer unterwegs sein kann, verdankt sie ihren speziellen Klauen: Am äußeren Rand haben diese ein hartes Horn. Damit kann sich das Tier zum Beispiel auf steinigem Untergrund festhaken. Die Sohle und Ballen sind sie aber weich. Dadurch kann sie sich am Boden anpassen – auf diesen kann die Ziege auch sanft landen. Auch die kurzen Beine und der damit niedrige Körperschwerpunkt hilft ihr, das Gleichgewicht in steilem Gelände zu bewahren.