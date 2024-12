Toter nach Brand in NÖ: Zigaretten waren Ursache

Der Brand am Sonntag in Pottendorf (Bezirk Baden), bei dem ein 53-jähriger Mann starb und eine Frau (71) ins Spital eingeliefert wurde, dürfte laut Ermittlungen durch Zigarettenglut ausgelöst worden sein. Dieses Ergebnis der Ursachenerhebung gab Polizeisprecher Stefan Loidl am Montag bekannt.