Schönborn: Islam muss sich in Österreich ändern

Islamisches Konzept „nicht mehr akzeptabel“

„Das islamische Konzept von Identität, von Staat und Religion ist für uns in dieser Form nicht mehr akzeptabel“, betonte Schönborn. Muslime müssten sich in Österreich dazu bekennen, dass sie in erster Linie Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sind und dass sie hier ihre Religion frei ausüben können – „aber im Respekt auch der anderen Religionen“. Auch die katholische Kirche habe dies in der Geschichte erst lernen müssen. Mit der relativen Unterscheidung von Religion und Politik seien schließlich auch zivile Freiheiten wie die Religions-, Gewissens- und Versammlungsfreiheit verbunden.