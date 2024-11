Frau auf Schutzweg angefahren: Lenkerin gesucht

Am 20. November wurde im Ortsgebiet von Liezen eine 21-jährige Frau auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren. Die Lenkerin hielt zwar an, fuhr aber weiter, nachdem die 21-Jährige zunächst unverletzt schien – was sich später als falsch herausstellte. Jetzt sucht die Polizei nach der Autolenkerin.