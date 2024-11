Feste feiern, aber mit Bedacht

In der Weihnachtszeit steigt das Risiko von Bränden. Rasch können Adventkränze, festliche Gestecke oder der Christbaum in Flammen aufgehen. Jedes Jahr kommt es in Österreich zu 600 dieser brenzligen Situationen. Meistens enden die Einsätze mit Sachschäden. Doch immer wieder gibt es auch Verletzte und sogar Todesopfer zu beklagen. Eindringlich warnt daher der Leiter der Brandverhütungsstelle Burgenland, Martin Mittnecker: „Ein ausgetrockneter Adventkranz oder Christbaum kann in zehn bis 20 Sekunden vollständig in Flammen stehen.“ Entscheidend sei es, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, um ein Unglück zu verhindern.