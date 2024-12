Neugeborenes getötet: Nun wird gegen Opa ermittelt

Mutter war körperlich kaum in der Lage, Kind alleine zu töten

Darin sieht die Staatsanwaltschaft Leoben nun neue Anhaltspunkte. In diesem Zustand kann sie zu so einer Tat zumindest nicht alleine fähig gewesen sein. Ihr konservativer Vater befand sich zudem im Nebenraum, wollte aber nichts mitbekommen haben. Bereits während der Verhandlung kamen deswegen Zweifel auf.