Bub starb durch massive Gewalt gegen Hals und Kopf

Eine 27 Jahre alte Frau brachte in der Vorwoche in Kapfenberg in ihrer Wohnung ein Kind zu Welt. Weil sie blutend im Stiegenhaus stand, riefen Nachbarn die Rettung. In der Wohnung machten die Einsatzkräfte eine traurige Entdeckung: Sie fanden ein totes Baby. Der Bub dürfte nach der Geburt getötet worden sein.