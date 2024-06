Neugeborenes getötet: Eltern und Tante vor Gericht

Schädelbruch und Messerstiche

Kurz darauf brachte die Angeklagte einen gesunden Buben zur Welt. „Mit einer Bastelschere schnitt sie die Nabelschnur durch und wickelte das Baby in einen blauen Bademantel.“ Was danach in den nächsten drei bis vier Stunden geschah, weiß nur die Angeklagte. Laut Obduktionsbericht wies das Neugeborene einen Schädelbruch durch massive stumpfe Gewalt auf. Mit dem Geschenkband war es erdrosselt worden. 15 Messerstiche in den Hals zählte der Gerichtsmediziner zudem. „Zugefügt mit derselben Bastelschere, die davor die Nabelschnur durchtrennt hatte“, so die Staatsanwältin.