ORF-Beitrag für Firma? „Dann sperre ich lieber zu“

„Es kann sich nur um einen Fehler handeln“, dachte sich Markus Abel, Chef einer Schlosserei in St. Valentin im Bezirk Amstetten, als er einen Brief der ORF-Beitrags Service GmbH in die Firma zugestellt bekommen hat. Darin wird er aufgefordert, für seinen Betrieb die ORF-Gebühren zu bezahlen.