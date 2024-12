„Jemandem das Leben zu retten, ist wunderbar“

Stammzellen nämlich, gewonnen aus dem Blut. „Das ist oft die allerletzte Chance für schwer erkrankte Menschen“, sagt die Kindergartenpädagogin aus Birkfeld. „Und etwas, wovor niemand gefeit ist. Jeder einzelne von uns könnte in die Situation kommen, so eine Hilfe ganz dringend zum Überleben zu brauchen.“ Die junge Frau wurde selbst mit dem Thema konfrontiert, als „ein Bekannter von mir eben durch so eine Spende ein neues Leben erlangt hat. Da habe ich beschlossen, mich registrieren zu lassen.“ Das war ganz einfach: „Es wurde mir ein Set zugeschickt, mit Wattestäbchen für einen Zungenabstrich, dazu gesundheitliche Angaben und schon ist man in der Datenbank.“