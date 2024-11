„Müll-Deal“ als Rettung für Gemeindefinanzen?

„Hätten alle Verhandlungspartner das Angebot vom Jänner zum Müllverband angenommen, würden einzelne Gemeinden sich jetzt nicht in einer so schwierigen Situation befinden“, so Doskozil. Er sei bereit einen weiteren Anlauf zu nehmen, strukturelle Maßnahmen und Möglichkeiten, wie jene in Bezug auf den Müllverband, neuerlich aufzugreifen.