Skizziert wird unter anderem eine „D-Day-Ablaufpyramide“, die vier Phasen hat – beginnend mit „Impuls“ bis hin zum „Beginn der offenen Feldschlacht.“ Die FDP ist bisher in einer Koalition mit der SPD und den Grünen. In dem Prozess für Neuwahlen ist ihnen bekanntlich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zuvorgekommen. Der deutsche Finanzminister Lidner wurde am 6. November entlassen. Am 23. Februar 2025 soll ein neuer Bundestag gewählt werden.