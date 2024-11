Rauchverbote im Freien hätten „wichtigen Effekt“

Andere Länder sind weiter

In einigen Ländern gebe es bereits Rauchverbote im öffentlichen Raum im Freien, sagte Schaller. „Beispielsweise ist in Australien in mehreren Staaten das Rauchen auf Restaurantterrassen verboten, in Barcelona sind die Strände rauchfrei.“ Solche Regelungen, die das Rauchen an bestimmten Orten untersagen, trügen dazu bei, dass einige rauchende Menschen über ihr Verhalten nachdenken, erklärte Schaller.