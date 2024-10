Parteien lehnen Ausweitung rauchfreier Zonen ab

EU-Kommission empfiehlt Rauchverbot in mehreren Außenbereichen

Wie die Brüsseler Behörde bereits Mitte September mitteilte, solle das Rauchen vor allem an Orten, an denen sich Kinder aufhalten, verboten werden – darunter Spielplätze, Bäder, Schulen, aber auch zum Beispiel die Außenbereiche von Gastronomiestätten.