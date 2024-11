Aufsichtsrat tobt! Keine Freigabe für den Bonus?

Kritik von Aufsichtsratschef

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist eine gute Kommunikation wichtig. Vor allem mit dem Aufsichtsrat, in dem viele kluge Köpfe sitzen. „Es wäre schön, wenn mehr geredet wird“, meint Neuner. „Ich hab vor zwei Monaten dem Unternehmen mitgeteilt, mit dem Campingplatzchef zu reden, weil er schon so lange im Strandbad tätig ist, aber nichts ist passiert.“