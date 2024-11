Hamas will jetzt auch eine Waffenruhe in Gaza

Trotz dieser Aussage sind die internationalen Vermittlerinnen und Vermittler an Bord (siehe Video oben). US-Präsident Joe Biden wolle noch am Mittwoch mit der Arbeit an einem Abkommen beginnen, sagte der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan. Die Gesandten würden mit Akteurinnen und Akteuren in der Region in Kontakt treten. Auch das Außenministerium Katars hofft „auf ein ähnliches Abkommen, um den anhaltenden Krieg im Gazastreifen und die israelischen Angriffe auf das besetzte Westjordanland zu beenden.“