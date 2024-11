Trumps Minister-Kandidaten mit Anschlägen bedroht

Das kann dazu führen, dass Spezialeinheiten der Polizei ausrücken, da Menschen vermeintlich in Lebensgefahr sind. Der Name ist eine Anspielung auf die Spezialeinheiten der US-amerikanischen Polizei, abgekürzt SWAT (Special Weapons And Tactics). Die Anschläge seien am Dienstagabend und Mittwochmorgen angedroht worden, sagte die Sprecherin. Sicherheitskräfte hätten sofort reagiert, um den Schutz der Betroffenen zu gewährleisten.