„Rettungsplan“ für den Verkehr im Linzer Osten

Die Fortsetzung des Radwegs in der Lederergasse

Dieser ist vollständig geplant und bereits im Bauprogramm verankert. Die Pläne hierzu wurden am 25. November in der Bürgerinformationsveranstaltung im Neuen Rathaus behandelt, öffentlich ausgehängt und werden auch online einsehbar sein. Der Abschnitt zwischen Herbert-Bayer-Platz und Kaisergasse wurde zu einer Fahrradstraße umgewandelt, damit für den Durchzugsverkehr gesperrt. Zwischen Kaisergasse und Honauerstraße wurde im ersten Bauabschnitt ein baulich getrennter Zweirichtungsradweg mit mindestens drei Metern Breite errichtet.