36 Prozent wollen nicht neben Muslimen leben

Antisemitismus gestiegen

Mehr als jede dritte Person (36 Prozent) will diese Religionsgruppe nicht in der Nachbarschaft haben, etwas mehr (38 Prozent) sind gegen Roma oder Sinti als ihre Nachbarinnen und Nachbarn. Jede und jeder Zehnte wollen nicht neben Jüdinnen und Juden leben. Zugenommen hätte auch der israelbezogene Antisemitismus, sagte DÖW-Leiter Andreas Kranebitter am Mittwoch. So stimmen etwa 42 Prozent der Befragten der Aussage „Israels Politik in Palästina ist wie die der Nazis im Zweiten Weltkrieg“ zu. Das könne „durchaus unter das Verbotsgesetz fallen“.