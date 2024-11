Dieses neue Bier wird in Schleppe-Kurve gebraut

Braustandort für die Zukunft gesichert

Das Primusbräu ist außerdem das erste filtrierte Bier, das seit Jahren wieder direkt in der Klagenfurter Schleppekurve gebraut wird. „Der dafür notwendige Filter-Einbau wurde im Oktober durchgeführt. Zusätzlich zur Investition in die Erweiterung des Standorts konnte ein neuer Mitarbeiter für den Braubetrieb gewonnen werden“, sagt Kresse: „So können in Klagenfurt auch in Zukunft das Primusbräu sowie weitere Sorten in hervorragender, filtrierter Fassbierqualität hergestellt werden.“ Wer das neue Schleppe-Primusbräu probieren möchte, hat bald beim Wirt oder der Wirtin seiner Wahl Gelegenheit dazu.