Glenda León: Die Kraft der Rosen und der Götter

Blinde Götter und Dollar-Bibel

Im großen Festsaal klimpert ein Klavier ohne Pianisten vor sich hin. Die Namen von Göttern in unterschiedlichen Kulturen sind in Blindenschrift übertragen und werden zur Partitur für ein automatisches Klavier. „Das Verschwinden der Namen soll auf die spirituelle Blindheit der Menschheit verweisen“, so die Künstlerin. US-Dollar zu einer Bibel gebunden verweisen deutlich auf die Heuchelei hin, wenn manche Menschen von Religion profitieren.