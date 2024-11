Verschollenes Gemälde auf Bauernhof „entdeckt“

Burgstaller bot das Gemälde nun nicht nur dem Dorotheum an, sondern nahm auch Kontakt mit dem Museum Saalfeld in Deutschland auf. Dieses wird voraussichtlich das Bild ankaufen. So kehrt die „Feengrotte“ voraussichtlich nach Hause zurück.

Schramm, der u. a. im antifaschistischen Widerstand tätig war, gilt als Natur- und Landschaftsmaler mit regionaler Bedeutung im Raum Saalfeld/Thüringen; in Österreich erreicht er kaum hohe Preise.