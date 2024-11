Personalabbau bei Entsorgungsfirma Brantner

Und was sagt das Unternehmen selbst zu den bevorstehenden Veränderungen? „Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen und erfolgte nach längerer Abwägung alternativer Lösungen. So sehr es uns schmerzt – dieser Schritt ist zum jetzigen Zeitpunkt leider unumgänglich“, teilt Brantner mit. Hintergrund sei, dass sich die Menge der angelieferten und zu sortierenden Leichtverpackungen und damit auch die Auslastung der Sortieranlage im Jahr 2024 erheblich reduziert habe: „Die Auftragslage hat sich leider auch in den letzten Monaten nicht entscheidend verbessert, wodurch eine Schicht abgebaut werden muss.“