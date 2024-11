Hackl nach Konkurs „immer noch im Tal der Tränen“

Genau zwei Jahre ist es nun her, dass die niederösterreichische Entsorgungsfirma Brantner die Hackl Container Abfallbehandlungs GmbH. in Wulkaprodersdorf übernommen hat. Davor war das burgenländische Familienunternehmen, das zuletzt 70 Mitarbeiter beschäftigte, 44 Jahre lang ein Leit- und Vorzeigebetrieb gewesen. Doch dann musste Eigentümer Oswald Hackl Junior am 14. Juli 2022 wegen einer Überschuldung von 1,9 Millionen Euro Insolvenz anmelden. Wie sieht er die Pleite in der Retrospektive? Und was macht er eigentlich heute?