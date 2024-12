Baumgarten und das „Gold der Tiefe des Marchfelds“

Bürokratie: Ausschreibungen, Grundstücksverhandlungen & Co.

So schnell wird das Gold des Marchfelder Untergrundes also doch nicht „fließen“. Denn für die Förderung der neuen Gaslagerstätte werde derzeit erst die technische Detailplanung vorbereitet, so die OMV auf Anfrage der Krone. Erst werde die Ausschreibung der Vertragspartner verhandelt und die finale Projektgenehmigung inklusive Grundeigner-Zusagen für Grabung vorbereitet – und erst dann könne es „losgehen“: Also das Gas endlich nach Baumgarten fließen.