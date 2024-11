„Idyllischer Waldhofpark muss erhalten bleiben“

130 Jahre ist der kleine Park schon alt. Geht es nach den aktuellen Umbauplänen des Südbahnhotels, soll dieser zwei neuen Parkvillen und einem neuen Gästehaus weichen. Mit der Petition „Rettet den Waldhofpark“ will man dies nun verhindern. „Es ist der letzte Kurpark hier am Semmering“, so die Anrainer und Bewohner des Waldhofes, einem Gebäudekomplex, der früher zum Südbahnhotel gehörte. „Nun soll alles rundherum verbaut werden.“ Ihnen allen sei noch im Jahr 2022 von der Zellergruppe versprochen worden, dass der Park laut seiner Widmung ,Grünfläche Park’ wieder hergestellt werde. „Wir wollen nicht, dass Grün- in Bauland umgewidmet und viel Geld damit lukriert wird“, heißt es daher.