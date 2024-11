„Gelogen!“: Rosenkranz verteidigt Gedenktag-Fiasko

Nur um im selben Gespräch zu bestätigen, dass er sehr wohl über den Protest gegen seine Person am Judenplatz Bescheid wusste. Diese Informationen hätte er aber „sehr kurzfristig“ erhalten. Die Intensität des Widerstands sei erst vor Ort ersichtlich geworden. Auf Videoaufnahmen des Vorfalls war deutlich zu hören, dass er den friedlich demonstrierenden Juden Gewalt vorwarf. Rosenkranz zufolge habe er aber bewusst versucht, die Situation nicht eskalieren zu lassen: „Was glauben Sie, was das für ein Foto ergeben hätte, wenn in Anwesenheit eines Freiheitlichen Nationalratspräsidenten am Gedenktag der Pogrome Juden durch Polizeigewalt am Gedenken gehindert worden wären?“