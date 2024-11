„Ist cool geblieben!“ ÖFB-Legionär stärkt Rangnick

Team steht auch hinter Neuhold

Inmitten des Machtkampfs zwischen Rangnick und Mitterdorfer rückte vor allem die geplante Trennung von Geschäftsführer Bernhard Neuhold in den Mittelpunkt. Das Team habe hier einen wichtigen Standpunkt vertreten, so Lienhart: „Es geht darum, wie mit Mitarbeitern, die nah an der Mannschaft sind, umgegangen wird. Das Team steht komplett hinter Neuhold. Die Art und Weise, wie kommuniziert wurde, war nicht gut“.