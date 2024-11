Mitterdorfer zeigte Größe, Rangnick leider nicht!

Am Abend platzte eine weitere Bombe

Was davon übrig bleibt, wird sich in den nächsten Monaten zeigen, ebenso ob die Kündigungen für Neuhold und den zweiten Geschäftsführer Thomas Hollerer aufrecht bleiben. Zu erwarten ist, dass die Posten des CEO und der beiden neuen Geschäftsführer jetzt öffentlich ausgeschrieben werden. Am Abend platzte eine weitere Bombe, trat mit Georg Pangl auch der Präsident des burgenländischen Verbandes nach internen Vorwürfen zurück – er scheidet zugleich aus dem ÖFB-Präsidium aus.