Rangnick: „Lassen uns nicht für dumm verkaufen“

Für ihn seien aktuelle Debatten um das Thema auch nicht notwendig. Die ÖFB-Führung habe mit ihm bisher auch nicht über eine Verlängerung gesprochen. „Es war der Präsident, der das in einem Interview am 1. Mai angesprochen hat. Ich habe dann fünf Monate nichts mehr gehört. Darüber bin ich auch nicht traurig oder enttäuscht“, erklärt der Deutsche und dementiert anderslautende Gerüchte. Fußball sei nun mal leistungsorientiert. „Falls es noch nicht alle mitbekommen haben, wie ich persönlich ticke. Ich bin von klein auf so erzogen worden und so arbeite ich auch als Teamchef. Wenn wir die EM-Quali nicht geschafft hätten, wäre ich nicht mehr hier. Wenn wir die WM-Quali nicht schaffen, bin ich am nächsten Tag auch draußen, egal welchen Vertrag ich besitze“, stellt Rangnick klar.