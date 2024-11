Rücktritt! Mitterdorfer gibt als ÖFB-Boss auf

Wenig Rückendeckung bei Kaupa-Götzl

Da Mitterdorfer auch in Bezug auf Kaupa-Götzl wenig Rückendeckung hatte und es immer aussichtsloser erschien, dass er am Freitag im 13-köpfigen Präsidium die nötige Mehrheit von zumindest sieben Stimmen erhält, zog er am Donnerstag Abend die Konsequenzen und trat zurück. Wie es im ÖFB weiter geht und wer nur bis zur nächsten Hauptversammlung – geplant wäre sie im Mai 2025 in Bregenz, interimistisch das Ruder übernimmt, ist offen.