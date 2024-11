Tiere auf der Suche nach einem neuen Daheim

Chow Chow Rottweiler Mischling Alwin (7) braucht eine Bezugsperson, die ihm Klarheit und Struktur bietet. Der Mischlingsrüde weiß, was er will und zeigt auch klar und deutlich, wenn ihm etwas nicht passt. Das ist jedoch kein Grund zurückzuschrecken, dann nimmt man sich die Zeit Vertrauen aufzubauen, ist der Rüde für alles zu haben. Alwin sucht verantwortungsbewusste Halter, stabile Persönlichkeiten mit Hundeerfahrung, die sich die Zeit nehmen wollen, ein tolles Mensch-Hund-Team zu werden. Wer hat Interesse an dem tollen Burschen?