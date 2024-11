Hüftleiden: Nach nur einer OP sind die Krücken weg

Schonende Implantation

„Bei meinen Patienten wurden im Rahmen nur einer Narkose gleich beide Hüftgelenke durch künstliche Gelenke ersetzt. Durch die minimal-invasive Operationstechnik ist die Implantation eines künstlichen Gelenkersatzes insgesamt schonender geworden“, versichert der Mediziner. Der Vorteil: Durch das von ihm perfektionierte Operationsverfahren können Weichteile weitgehend unangetastet bleiben. Außerdem werden Muskeln nicht mehr durchtrennt, sondern es wird durch eine natürliche Lücke in diesem Gewebe in die Hüftgelenke eingedrungen. Mehr noch: Durch die Weiterentwicklung von modernen Prothesen-Implantatdesigns können eben diese behutsamer in den Knochen eingefügt werden – längere Haltbarkeit inklusive. „Laut aktuellen Registerdaten und Forschungsergebnisse halten diese künstlichen Gehhilfen bis zu 30 Jahre oder sogar länger“, erläutert der Kremser Spitzenchirurg zufrieden