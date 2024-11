Vorarlberger greifen verstärkt zu Wertpapieren

Beratung notwendig

Einstellungen und Voraussetzungen der Vorarlberger gehen bei alternativen Anlageformen stark auseinander: Während 61 Prozent Wertpapiere als verständlich ansehen, befinden sie 39 Prozent für komplex. Was den Wissensstand anbelangt, schreibt sich selbst nur rund ein Viertel in Vorarlberg „sehr gutes“ oder „gutes Wissen“ zu, mehr als drei Viertel hingegen nur „durchschnittliches“ bis „nicht genügendes Wissen“. Weitgehend einig ist man sich allerdings, was den Beratungsbedarf in der Veranlagung anbelangt: Acht von zehn in Vorarlberg erachten Wertpapierberatung als „unbedingt“ oder „ziemlich notwendig“.