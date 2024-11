„Rapid und Caritas bedeutet 1:0 gegen die Armut“

„Wir sind Rapid sehr dankbar für die Zusammenarbeit“, so Caritas-Direktor Klaus Schwertner in Richtung Steffen Hofmann. Der sofort parat stand, als die Caritas wegen des Umbaus der Pfarre in Penzing ein Ausweichquartier suchte. „Wir als Rapid haben eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und den Menschen, die hier im Bezirk und in der Umgebung unseres Stadions leben“, bekräftigt der grün-weiße Geschäftsführer.