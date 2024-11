„Der Silicon-Valley-Ansatz ist nicht unser Stil“

Ans Zurücklehnen denkt man deshalb noch lange nicht. „Wir sind zwar in unserem Bereich der Weltmarktführer, aber wir haben da erst an der Oberfläche von dem, was möglich ist, gekratzt.“ Die USA sind mittlerweile der wichtigste Markt für tractive geworden, zugleich ist Nordamerika auch die am schnellsten wachsende Region für das Tech-Unternehmen, das weiter Vollgas gibt. Auch für 2025 stehen die Zeichen auf Wachstum.