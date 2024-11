Verwechslungsgefahr macht KTM Fahrrad jetzt Kummer

Die Produktion in Mattighofen steht im Jänner und Februar komplett still, der Stopp führt zugleich zu einer Gehaltsreduktion, Angestellte nehmen sich eine Woche Urlaub. Die Entwicklungen bei der Pierer Mobility AG lösten in den vergangenen Tagen eine Welle der Unsicherheit aus, und das nicht nur bei der Belegschaft des Motorradherstellers.